Ineos startet Partnerschaft mit ungarischem Pferdegestüt

Ineos Automotive kooperiert mit dem Pferdegestüt Szilvásvárad in Ungarn: In den nächsten zwei Jahren wird das staatliche Reitsportgut mit rund 300 Lipizzanern eine Flotte von Grenadier Station Wagon und Quartermaster bei der Arbeit nutzen. Darüber hinaus wird der britische Geländewagenhersteller auch Veranstaltungspartner des Gestüts. Deren Höhepunkt war in diesem Jahr die Weltmeisterschaft im Vierspännerfahren. Weitere hochkarätige Wettbewerbe sind der Szilvásvárad Masters International Driving Competition und das National Galopp Festival. Die Zusammenarbeit erfolgt in Kooperation mit dem ungarischen Ineos-Vertriebspartner Gablini Automotive Group.

Das landeseigene Gestüt liegt zwei Autostunden nordöstlich von Budapest im Bükk-Nationalpark. Das ungarische Landwirtschaftsministerium investierte jüngst 20 Millionen Euro in Szilvásvárad. Im Zeitraum der Partnerschaft mit Ineos erwartet das Gestüt insgesamt mehr als 100.000 Züchter, Teilnehmer und Zuschauer. (aum)