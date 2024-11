„Einflussreicher als alle deutschen Auto-Influencer zusammen“

Jetzt bekommt die Autoren-Union Mobilität es gleich von vier Seiten bestätigt: Die Analyseexperten „Meltwater“ und „Landau Medien“ sowie die Software „Konsole H“ melden überzeugend hohe Zahlen; der „Surveymonkey“ ermittelt unter den Nutzern eine hohe Dichte an Experten und deren große Zufriedenheit. Bisher nutzte vor allem eine Fachöffentlichkeit die Dienstleistung des Netzwerks freier Fachjournalisten. Die aktuellen Daten zeigen jetzt aber das ganze Maß der Möglichkeiten. Von dieser Position startet die Gesellschaft heute mit neuer Strategie, geändertem Geschäftsmodell, überarbeitetem Portfolio und einem neuen Portal für Auto-Fans unter der Adresse www.auto-newsdesk.net.

Walther Wuttke, Geschäftsführer der GmbH, deren Gesellschafter ihre Autoren sind, formuliert es provokant: „Mit unserer Reichweite sind wir einflussreicher als alle deutschsprachigen Auto-Influencer zusammen und das mit journalistisch sauberen Berichten.“ Er fügt hinzu: „Daneben dienen unsere Medien etwa 120 Internet- und Printmedien als verlässliche und offene Quelle“. Besonders stolz zeigt sich Wuttke, wenn er auf eine dritte Säule des Informationsangebots hinweist: „Wenn ich das richtig sehe, ist unser ‚Auto-Medienportal‘ zurzeit das einzige Fachmagazin seiner Art mit wachsender Leserschaft.“



Klare Strukturen



Das Management mit Walther Wuttke und dem frisch dazugekommenen Chefredakteur Guido Reinking sorgte als Basis des geplanten Wachstums zunächst für klare Strukturen. Das Angebot beruht in Zukunft auf zwei deutlich abgegrenzten Säulen. Die tragende Rolle übernimmt der älteste und bekannteste Titel: das „Auto-Medienportal“. Das soll sich in Zukunft zu einer Branchen-Informationsplattform entwickeln, gewissermaßen als „Deutsche Auto-Agentur“.



Das „e-Medienportal“ dient als thematische Verdichtung auf die Elektromobilität. Und „Car-Newsdesk“ (bisher Car-Editors.News) bietet einen international interessanten Ausschnitt in englischer Sprache. Die Online-Nachrichtenagentur soll mit allen drei Portalen über Werbung finanziert werden. Medien können weiterhin alle Materialien honorarfrei und ohne Akkreditierung nutzen, allerdings nur, wenn Texte, Fotos und Videos für die redaktionelle Berichterstattung verwendet werden und die Quelle genannt wird.



Die Zukunft liegt im Content



Bei der zweiten tragenden Säule verrät schon der Name den Zweck. Auf „Car-Editors Content“ werden die Autoren des Netzwerks ihre Arbeiten anbieten – in einem Umfeld ohne Werbung. Das wird nicht mehr ohne neue Einnahmequellen möglich sein. Autoren und Freelancer werden die Inhalte zwar weiterhin kostenfrei nutzen können. Aber Redaktionen und Verlage müssen ab dem kommenden Jahr ihren Beitrag leisten. Denn Journalisten wollen klare Verhältnisse ohne Konflikt mit ihren berufsethischen Grundsätzen oder den Compliance-Regeln ihres Mediums.



Deswegen haben wir eine ungewöhnliche Kombination gewählt. Ganz klassisch bietet die Autoren-Union die Übernahme eines Textes gegen Zeilenhonorar an, dass der Verlag nach seinen Sätzen anweist. Der zweite Weg ist ein klassisches Abonnement für die Nutzung aller Materialien des Dienstes.



Infotainment fürs Smartphone



Wir wissen, dass heute schon zwei von drei Anfragen bei unserer Datenbank über Handhelds wie Smartphones oder Tablets beantwortet werden. Passend zu diesem Trend starten wir heute als vierten Titel das Portal „Auto-Newsdesk“. Dieses Medium richtet sich gezielt an Leser und Beobachter, nicht an Medienmacher oder Mobilitäts-Experten. Das neue Portal entsteht zwar parallel zu den Nachrichtenagenturen, konzentriert sich aber auf Produkte und Aktionen, Fotos und Videos für den Auto-Interessierten. Bei dem neuen Portal tritt also Infotainment in den Vordergrund. Die Rolle als Dienstleister für Redaktionen bleibt den anderen Portalen, unseren Online-Nachrichtenagenturen, vorbehalten.



Die Basis ist breit und groß



Von der neuen Struktur und seinen Medien verspricht sich das Autoren-Netzwerk unter dem Dach der Autoren-Union Mobilität einen deutlichen Zuwachs bei der Reichweite. Stand heute erfassen die Analyseagenturen und Statistiktools pro Monat rund 1000 Clippings mit einer Reichweite im Internet von deutlich über einer Milliarde plus mehr als 40 Millionen verbreitete Auflage im Print-Bereich.



Unsere Stammportale werden aktuell von fast 350.000 Lesern monatlich auch als Fachmedium genutzt. Das sind 48.000 Leser mehr als zur Mitte des Jahres. Vier von fünf Lesern erklären, sie nutzen die Portale oft, viele sogar täglich. Seit Anfang des Jahres zählte die Redaktion mehr als 65 Millionen Seitenabrufe (page impressions). So entstand ein inzwischen veritables Info-Portal für Fachinformantionen, das gleichzeitig auch als Fundgrube für Themen dient. Rund 80 Prozent der Besucher nutzen Texte, Fotos und Videos aus dem aktuellen Angebot und dem Fundus der Datenbank mehrmals die Woche.



„Wir können zufrieden sein“, sagt Walther Wuttke mit Blick auf die Lage. Doch für die Zukunft legen er und seine Kollegen-Gesellschafter die Messlatte höher. „Wir haben uns ein hehres Ziel gesetzt: Für Medien aller Art soll die Autoren-Union Mobilität die einzige offene Quelle für exklusive, verlässliche, aktuelle und umfassende Informationen rund um die Mobilität und ihre Akteure sein.“ Wuttke sieht die Autoren-Union als ein Zentrum des Fachwissens und der Sachlichkeit in einer bedrohlich unsachlichen Diskussion um die Entwicklung der Mobilität, aber auch der Autoindustrie in Deutschland. (aum)



Mehr Information unter https://www.auto-medienportal.net/download/Autonion-Mediadaten-2025.pdf