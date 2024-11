Für 100 Ténéré-Fahrer geht es sechs Tage durch Bosnien

Yamaha startet seine erste eigene Rallye. Sie findet vom 7. bis 14. Juni 2025 in Bosnien statt. Teilnehmen können 100 Fahrer einer Ténéré. Die Modellausführung ist egal, vorausgesetzt werden aber ein technisch einwandfreier Zustand des Motorrads, die Straßenzulassung und Stollenreifen. Es handelt sich bei der Rallye ausdrücklich nicht um ein Rennen, sondern um eine Veranstaltung, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und Möglichkeiten für sonst eher seltene Geländeausritte bieten soll.

Die Yamaha Ténéré Rally Bosnien führt an sechs Tagen über rund 1200 Kilometer. Rund 70 Prozent der Strecke werden im Gelände, 30 Prozent auf der Straße zurückgelegt. Den Auftakt bildet ein 80 Kilometer langes Warm-up, bei dem sich die Teilnehmer auf die Veranstaltung vorbereiten und noch Feinabstimmungen an ihrer Maschine vornehmen können. Je nach Können und Ambition gibt es zwei Streckenprofile, die sich zu etwa zwei Drittel überschneiden, aber dazwischen unterschiedlich anspruchsvolle Geländepassagen bieten.



Fahrer, die mit GPS navigieren wollen, sollten ein geeignetes Navigationsgerät besitzen, das GPX-Tracks verwenden kann. Alternativ kann auch nach Roadbook (analog oder digital) gefahren werden.



Die Teilnahmegebühr beginnt bei 699 Euro und hängt von der gewählten Unterkunftsart ab. Interessenten können sich vor dem offiziellen Ticketverkauf in einigen Wochen ab sofort in einer Pre-Sale-Liste eintragen (www.yamaha-tenere-spirit.de) und sich so die Teilnahme später 48 Stunden vor anderen Fahrern sichern. (aum)