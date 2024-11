Kirsten Lühmann wird DVW-Präsidentin

Kirsten Lühmann ist gestern auf der Jahresversammlung in Berlin zur Präsidentin der Deutschen Verkehrswacht (DVW) gewählt worden. Sie ist in 100 Jahren die erste Frau an der Spitze des Vereins und Nachfolgerin des ehemaligen Bundesministers Kurt Bodewig, der nach 17 Jahren sein Amt vorzeitig abgab.

Kirsten Lühmann war 27 Jahre Polizistin in Niedersachsen und zwölf Jahre Abgeordnete im Deutschen Bundestag, unter anderem als verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Seit 2022 war sie Vizepräsidentin der DVW. (aum)