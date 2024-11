Mitsubishi zeigt sich beim Handball

Mit dem Spiel gegen die Schweiz am Donnerstag in Mannheim startet die Handball-Nationalmannschaft in die Qualifikation zur Europameisterschaft in Skandinavien. Weitere Gegner in der Gruppe sind die Türkei und Österreich. Als offizieller Automobilpartner des Deutschen Handballbundes begleitet Mitsubishi das Team. Während der Spiele ist die Marke mit exklusiven Logoplatzierungen auf LED-Banden und Eckdisplays am Spielfeldrand präsent. Darüber hinaus werden Videospots sowie eine Anzeige in den offiziellen Länderspielmagazinen und auf digitalen Kanälen geschaltet.

Das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen die Schweiz wird am 7. November ab 18.30 Uhr im Livestream bei Sportschau.de gezeigt, die zweite Partie gegen die Türkei am 10. November ab 15.10 Uhr bei der ARD im Free-TV übertragen. (aum)