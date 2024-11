Kymco und Livewire kündigen elektrischen Maxiscooter an

Livewire, Elektroableger von Harley-Davidson, und der taiwanesische Rollerhersteller Kymco wollen im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft einen batteriebetriebenen Maxiscooter entwickeln. Er soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 auch in Europa angeboten werden. Basis ist der Antriebsstrang der Livewire S2. Erste Bilder zeigen einen Adventure-Roller und eine Ausführung, die ein wenig an den immer noch futuristischen Stil des früheren Honda Vultus erinnert.

Kymco ist seit zwei Jahren an dem US-Unternehmen beteiligt und hat ebenfalls auf Livewire-Basis das Elektromotorrad Nex entworfen. Eine Markteinführung ist aber noch nicht erfolgt. (aum)