EICMA 2024: Die Aprilia Tuono 457 macht sich nackt

Es ist nur folgerichtig: Nach der vollverkleideten RS geht die Aprilia Tuono 457 auf der Mailänder Messe EICMA (–10.11.) nun auch unter die Naked Bikes. Dabei hebt sich die neue Variante in vielen Designdetails von ihrer Supersportschwester ab. So sind Tank, Seitenteile und das Heck neu gestaltet. Aprilia verspricht für das trocken 159 Kilogramm wiegende neue Modell mit Aluminiumrahmen das klassenbeste Leistungsgewicht in der 48-PS-Klasse. Zur Serienausstattung gehören unter anderem ein Fünf-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Smartphonekonnektivität und hinterleuchtete Schalter.

Angaben zum Verkaufspreis und zur Marktverfügbarkeit liegen noch nicht vor. (aum)