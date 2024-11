Stellantis startet zuversichtlich ins letzte Quartal

Stellantis ist in Deutschland gut in das letzte Viertel des Jahres gestartet. Für Oktober meldet der Mehrmarkenkonzern knapp 35.500 Neuzulassungen inklusive leichter Nutzfahrzeuge. Das sind 7,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Gesamtmarkanteil kletterte auf 13,8 Porzent.

Zum Erfolg trugen vor allem deutliche Absatzzuwächse bei Citroën (plus 14 Prozent) und Opel (+13,7%) bei. Peugeot schaffte es sogar, die Verkäufe auf 8250 Fahrzeuge mehr als zu verdoppeln und so den Marktanteil von 1,6 Prozent im Oktober 2023 auf 3,2 Prozent zu steigern.



Im bisherigen Jahresverlauf steigerte Stellant seinen Absatz um fast neun Prozent auf 353.700 Fahrzeuge und erzielte einen Neuzulassungsanteil von 13,7 Prozent. Bei den Lieferwagen und Transportern blieb das Unternehmen dabei die Nummer eins und baute seinen Marktanteil in den vergangenen zehn Monaten von 21 Prozent auf 23,3 Prozent aus. (aum)