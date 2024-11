Erstes Reisemobil mit Plug-in-Hybrid-Allradantrieb

Ab sofort elektrisiert Volkswagen Nutzfahrzeuge den Multivan und den California mit einem Plug-in-Hybrid-Allradantrieb als Multivan eHybrid 4Motion oder als California eHybrid 4Motion. Beide Modelle werden zusammen mit dem elektrischen ID. Buzz im deutschen Volkswagen Nutzfahrzeuge Werk Hannover gebaut. Sie sind ab sofort in Europa bestellbar: Der Multivan kostet ab 70.668,15 Euro; der stets mit verlängerter Karosserie und zwei Schlafplätzen unter dem Aufstelldach gebaute California ab 77.772,45 Euro. Mit zwei weiteren Schlafplätzen im Innenraum (ab „Beach Tour“) startet der California zu Preisen ab 82.907,30 Euro.

Der neue Plug-in-Hybrid-Allradantrieb des Multivan und California ist neu für den Konzern, da hier erstmals das aktuelle eHybrid-System des Modularen Querbaukastens (MQB) mit einer zusätzlich elektrisch angetriebenen Hinterachse kombiniert wird. Dieser Plug-in-Hybrid-Allradantrieb verbindet das rein elektrische Fahren im Alltag mit hohen Gesamtreichweiten und maximaler Traktion auf Touren. Er stellt eine Systemleistung von 180 kW (245 PS) zur Verfügung.



Das Hybridsystem besteht aus dem neuen Vierzylinder-Verbrenner, einer E-Maschine an der Vorderachse und einer zweiten E-Maschine an der Hinterachse. Mit Strom versorgt werden die beiden E-Maschinen über eine ebenfalls neue Lithiumionen-Batterie mit einer Energiekapazität von 19,7 kWh. Sie ermöglicht elektrische Reichweiten von bis zu 95 Kilometern (Multivan) respektive bis zu 91 Kilometern (California).



Der Vierzylinder-Benziner mit der Bezeichnung 1.5 TSI evo2 leistet 130 kW (177 PS). Ihn kennzeichnen Features wie ein VTG-Turbolader mit variabler Turbinengeometrie, eine Hochdruckeinspritzung mit 350 bar und das TSI-evo-Brennverfahren. Letzteres ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad, was Verbrauch und Emissionen senkt.



Kombiniert wird der Benziner an der Vorderachse mit einer E-Maschine. Sie entwickelt 85 kW (115 PS). Die E-Maschine ist gemeinsam mit einem Direktschaltgetriebe (DSG) in ein Plug-in-Hybrid-Modul integriert. Als dritter technischer Baustein kommt eine zweite E-Maschine an der Verbundlenker-Hinterachse zum Einsatz. Diese E-Maschine ist 100 kW (136 PS) stark. Technisch handelt es sich bei beiden um permanenterregte Synchronmaschinen. Der 1.5 TSI evo2 und die E-Maschinen entwickeln zusammen ein Systemdrehmoment von 350 Newtonmeter (Nm), die nahezu aus dem Stand heraus zur Verfügung stehen.



Ein weiterer Baustein des Antriebs ist eine neue Hochvoltbatterie. Mit 19,7 kWh bietet sie einen fast doppelt so großen Netto-Energiegehalt, wie ihr Pendant im abgelösten Multivan eHybrid mit Frontantrieb. Die Temperatur der Lithiumionen-Hochvoltbatterie wird über eine externe Flüssigkeitskühlung geregelt. Das dazugehörige Ladegerät bringt an AC-Ladesäulen wie der heimischen Wallbox bis zu 11 kW. An DC-Schnellladesäulen kann der Ladestrom bis zu 50 kW betragen.



Multivan und California starten als eHybrid stets rein elektrisch, sofern die Außentemperatur einen Wert von Minus 28 Grad nicht unterschreitet. Bis zu einer Geschwindigkeit von 65 km/h ist dabei als „Allrad-Anfahrhilfe“ immer die hintere E-Maschine zugeschaltet. Der elektrische Hinterachsantrieb steht auch bei leerer Batterie zur Verfügung: Der benötigte Strom für die E-Maschine in der Hinterachse wird dabei vom TSI-Motor und der in diesem Fall als Generator arbeitenden vorderen E-Maschine erzeugt. Über eine sogenannte Abkoppeleinheit kann die hintere E-Maschine via Hybridsteuerung automatisch aus dem Antrieb der Hinterachse herausgenommen werden, um bei normalen Traktionsverhältnissen die Effizienz zu erhöhen.



Die Kraftverteilung des 4MOTION-Systems wird über die Electronic Stability Control (ESC) je nach Antriebssituation respektive Traktion an den Achsen variabel geregelt. Bis zu 100 Prozent der Antriebskraft können an die Vorder- oder Hinterachse geleitet werden. Schaltet der Fahrer von „D“ in den Sportmodus „S“, aktiviert er – etwa bei Fahrten auf Schnee oder unbefestigtem Terrain – den permanenten Allradantrieb.



Die Fahreigenschaften und die Traktion werden zudem durch einen niedrigen Schwerpunkt und eine ausgeglichene Gewichtsverteilung positiv beeinflusst, die sich durch die Lage der Batterie (unter den Vordersitzen), des Tanks (unter der zweiten Sitzreihe) sowie die in die Hinterachse intergierte zweite E-Maschine ergeben. Rein elektrisch können der neue Multivan und der California mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h gefahren werden. Im Hybridbetrieb beträgt die Höchstgeschwindigkeit 200 km/h. (aum)