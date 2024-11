Suzuki holt den Vitara an den Stecker

Suzuki wird im Frühjahr in Indien mit der Produktion seines ersten Elektroautos beginnen. Der e-Vitara wird voraussichtlich ab Sommer 2025 auch in Deutschland erhältlich sein. Angekündigt sind eine Version mit 49 kW Batteriekapaziät und 106 kW (144 PS) sowie eine mit 61 kWh und 128 kW (174 PS), die es mit einem zusätzlichen 48-kW-Motor (65 PS) an der Hinterachse auch mit Allradantrieb geben wird. Die Systemleistung des e-Vitara Allgrip-e beträgt 135 kW (183 PS) und 300 Newtonmeter Drehmoment.

Der e-Vitara ist 4,28 Meter lang und basiert auf einer neu entwickelten Plattform für E-Antriebe. Optisch orientiert er sich an der Anfang vergangenen Jahres vorgestellten Stude eVX. Je nach Ausführung liegt das Leergewicht bei 1,7 bis 1,9 Tonnen. (aum)