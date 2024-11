Mazda 3 und CX-30: Mehr Hubraum, besserer Durchzug

Neuer Einstieg für den Mazda 3 und den CX-30. Ein 2,5-Liter-Benzinmotor mit Mildhybrid-Technologie und 140 PS ersetzt die bisherigen Zweiliter-Varianten mit 122 und 150 PS und verspricht mehr Kraft und Effizienz für Kompaktklässler und Crossover. Vor allem bietet der e-Skyactiv G 140 im Alltag ein höheres und früher einsetzendes Drehmoment, das mit 238 Nm schon bei 3300 U/min erreicht wird – 25 Nm mehr und 700 Umdrehungen früher als zuvor. Das macht sich besonders in niedrigen und mittleren Drehzahlbereichen bemerkbar, also genau dort, wo viele die meiste Zeit fahren. Im ersten Testlauf demonstrierte das Triebwerk diese Qualität besonders beim bummeligen Dahingleiten und spontanem Beschleunigen aus dem Drehzahlkeller heraus.

Auf der Straße zeigt der Vierzylinder darüber hinaus eine flotte Beschleunigung und angenehme Laufkultur, die durch eine Ausgleichswelle unterstützt wird. Im besten Fall beschleunigt der 3er so in 9,5 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 206 km/h Spitze, beim CX-30 sind es 9,7 Sekunden und 194 km/h. Neben dem Mildhybridsystem, das Bremsenergie rekuperiert und beim Anfahren und im mittleren Drehzahlbereich mit bis zu 5,1 kW und 48 Nm Drehmoment unterstützt, arbeitet der Motor außerdem mit einer Zylinderabschaltung, die den Verbrauch optimieren soll. Abhängig von Modell und Getriebe, wahlweise gibt es für beide Modelle eine Sechsgang-Schaltung oder Sechsstufen-Wandlerautomatik, sollen dann nach WLTP-Norm 5,8 bis 6,6 Liter möglich sein. Bei unserer Proberunde in einem CX-30 mit Schaltgetriebe pendelte es sich um die sieben Liter ein.



Neben dem neuen Motor gibt es auch im Innenraum der beiden Kompaktmodelle einige Updates – nur leider nicht bei der Größe des Infotainment-Displays, das mit 8,8 Zoll inzwischen sehr klein ausfällt, dazu noch weit entfernt auf dem Instrumententräger nicht als Touchscreen, sondern per Dreh-Drück-Steller im Mitteltunnel bedient wird. Neu ist allerdings die Sprachsteuerung durch Amazon Alexa, die Zugriff auf Navigation, Musik-Apps, Wetterinfos und Smart-Home-Anbindungen bietet. Zudem kombiniert das Navigationssystem jetzt fest gespeicherte Karten mit Echtzeit-Verkehrsdaten für eine dynamische Routenführung. Dabei sollen die Informationen zweimal pro Minute aktualisiert werden.



Mazda bietet den 3 und den CX-30 in den vier regulären Ausstattungslinien sowie als Sondermodelle Homura und Nagisa an. Die Preise für den Mazda 3 e-Skyactiv G 140 beginnen bei 28.140 Euro, der CX-30 startet ab 28.940 Euro. Neue Topversion im Sortiment ist die luxuriöse „Takumi“-Ausstattung, die für den „Dreier“ ab 34.940 Euro kostet, für den CX-30 ab 36.440 Euro erhältlich ist. Für das Sechsgang-Automatikgetriebe verlangt Mazda immer 2000 Euro Aufpreis. Alternativ zum G 140 bleibt der 2,0-Liter-Vierzylinder e-Skyactiv X mit 186 PS, der als „Diesotto“ mit seiner speziellen Kompressionszündung das Drehvermögen eines Benziners mit der Effizienz eines Dieselmotors verbindet, und optionalem Allradantrieb im Angebot. (aum)



Daten Mazda CX-30 e-Skyactiv G 140



Länge x Breite x Höhe (m): 4,40 x 1,80 x 1,54

Radstand (m): 2,66

Antrieb: R4-Benziner, 2488 ccm, Mild-Hybrid, Frontantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe,

Leistung: 103 kW/140 PS bei 5000 U/min

Max. Drehmoment: 238 Nm bei 3300 U/min

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,7 Sek.

Höchstgeschwindigkeit: 194 km/h

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 6,0 l/100 km

CO2-Emissionen: 135-136 g/km

Abgasnorm: Euro 6e

Leergewicht / Zuladung: min. 1455 kg / max. 570 kg

Kofferraumvolumen: 430 - 1406 Liter

Grundpreis: ab 28.940 Euro