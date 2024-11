Politisch korrekt: Aus Casper wird Inster

Er ist einer der originellsten und auch besten Kleinwagen der letzten Jahre: Der Hyundai Casper, vorgestellt im Herbst 2021. Wir konnten einst in der koreanischen Hauptstadt Seoul eine ausgedehnte Runde mit ihm drehen. Mit seinem modernen Design und einem gewissen Outdoor-Flair hebt er sich positiv von anderen Kleinstwagen ab. Unter seiner Haube steckt ein sparsamer und sauberer 1,0-Liter-Dreizylinder mit wahlweise 76 PS (56 kW) oder 100 PS (74 kW), die Preise beginnen in Korea bei rund 10.000 Euro. Jetzt kommt der Casper nach Europa – aber er hat sich verändert. Nicht nur weil er seinen pfiffigen Namen verloren hat: Europa bekommt den Kleinstwagen nur mit poltisch korrektem Elektroantrieb, und er hört in dieser Form auf den Namen Inster. Auch wenn die ersten Fahreindrücke und einige pfiffige Ideen durchaus überzeugen – am Ende haben wir einen ketzerischen Gedanken. (aum)