Der Renault 5 geht unter die Sportler

Kurz nach der Präsentation des neuen Renault 5 E-Tech schickt die sportliche Konzerntochter Alpine ihren Ableger A290 in den Ring. Technisch greift die A290 auf ihren Genspender zurück, doch legt sie in Sachen Fahrdynamik und Antrieb die Messlatte deutlich höher. Bereits in der A290 Basisversion sorgt ein leistungsstarker Elektromotor mit 130 kW (177 PS) für satten Vortrieb, während es die Topversion auf stramme 160 kW (218 PS) bringt. Aber es ist weit mehr als nur der Antrieb, der die wilde Alpine vom braven Renault unterscheidet. (aum)