Die GTÜ hilft mit dem „Ratgeber Klassik“

Jede Menge Informationen und Tipps für Old- und Youngtimerbesitzer verspricht der neue „Ratgeber Klassiker“ der Gesellschaft für Technische Überwachung. Die 124 Seiten umfassende Broschüre ist bewusst im Magazinstil gehalten. Sie fundiert und doch locker geschrieben ein breites Themenspektrum ab, das von der Planung von Reparaturen und Restaurierungen über das sichere und genussvolle Reisen mit dem Klassiker bis hin zu rechtlichen und technischen Hinweisen für den Alltag mit einem historischen Fahrzeug reicht.

„In Deutschland sind derzeit mehr als 700.000 Pkw im Alter von mehr als 30 Jahren als Oldtimer zugelassen. Dies verdeutlicht die große Begeisterung für historische Fahrzeuge und ihren Stellenwert“, betont GTÜ-Geschäftsführer Thomas Emmert. Der Ratgeber richtet sich sowohl an Neulinge als auch an erfahrene Enthusiasten, vom Hobbyfahrer bis zum Sammler.



Auch wenn ein Oldtimer im Durchschnitt nur 3200 Kilometer pro Jahr zurücklegt, geht es der GTÜ auch darum, dafür zu sorgen, dass die klassischen Fahrzeuge sicher unterwegs sind. Im Mittelpunkt steht der Pkw, aber auch klassische Motorräder und Campingfahrzeuge werden behandelt. Die Leser erhalten unter anderem eine Beratung zum Fahrzeugimport und deren Zulassung in Deutschland sowie praktische Tipps zum Erhalt von Patina und zur Pflege der Originalsubstanz ihrer Schätze auf Rädern. Zusätzlich bietet die Broschüre Expertenwissen zur richtigen Reifenauswahl, zu historisch korrektem Tuning sowie den Umgang mit der Elektronik in Youngtimern. Wer ein klassisches Fahrzeug kaufen möchte, findet ebenfalls wertvolle Hinweise.



Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Planung und Ausführung von Reparatur- und Restaurierungsarbeiten, der Vorbereitung auf die erfolgreiche Hauptuntersuchung und das richtige Einlagern der Fahrzeuge, um Standschäden zu vermeiden. Informationen zu Zulassungsverfahren und Versicherungen für historische Fahrzeuge runden den Ratgeber ab.



Die GTÜ bietet neben Haupt- und Abgasuntersuchung auch Vollgutachten, Einzelabnahmen und weitere Dienstleistungen an. Die Sachverständigen erstellen zudem Oldtimer-Gutachten, die Voraussetzung sind, um ein Fahrzeug mit H-Kennzeichen zuzulassen oder mit rotem 07-Kennzeichen fahren zu dürfen. Um als Oldtimer anerkannt zu werden, muss ein Fahrzeug vor mindestens 30 Jahren erstmals zugelassen worden sein und bestimmte Zustandskriterien erfüllen

Der „Ratgeber Klassiker“ ist bei vielen GTÜ-Partnern im gesamten Bundesgebiet kostenlos erhältlich. (aum)