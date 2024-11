Lexus legt den NX etwas höher

Lexus bietet ab sofort als neue zusätzliche Variante des NX den Overtrail an. Wie es der Name schon vermuten lässt, steht hier etwas mehr die Geländetauglichkeit des SUV-Modells im Vordergrund. So ist der Overtrail anderthalb Zentimeter höhergelegt und rollt auf grobstolligen 18-Zoll-Reifen. Die Bodenfreiheit erhöht sich auf 20 Zentimeter. Schwarze Karosseriedetails und die auf Wunsch erhältliche Exklusivlackierung Saharabeige sind weitere Merkmale. Wie der NX F SPORT verfügt auch der Overtrail über ein adaptives Fahrwerk, hat aber zusätzlich noch den neuen Trail-Mode an Bord.

Im Innenraum befinden sich strapazierfähige Sitze aus Tahara-Synthetikleder in einer Schwarz-/Moosgrün-Kombination. Kopfstützen, Armlehnen, Türverkleidungen und Nähte des schwarzen Dachhimmels sind ebenfalls in Moosgrün abgesetzt sind. Außerdem gibt es neue Applikationen in Trailwood mit natürlicher Holzmaserung. Die Vordersitze sind beheizt, belüftet und elektrisch verstellbar. Unter den 64 Farben der Ambientebeleuchtung finden sich über ein Dutzend, die von der Natur inspirierte Stimmungen widerspiegeln sollen.



Angeboten wird der Overtrail ausschließlich mit Allradantrieb als Vollhybrid NX 350h und Plug-in-Hybrid NX 450h. Die Preise liegen mit 71.250 Euro bzw. 72.290 Euro etwas unterhalb der Ausstattungen Luxury Line und F Sport. (aum)