Hyundai setzt weiterhin auf Wasserstoff

Hyundai setzt weiterhin auf alle Technologien – auch auf Wasserstoff. Dies hat CEO Jaehoon Chang heute im Rahmen einer Pressekonferenz unterstrichen. Und eine Studie vorgestellt, die seine Ambitionen unterstreicht. Die Koreaner schon seit 1998 an der Technologie. Im November 2000 wurde nach nur sechs Monaten Entwicklungszeit ein Brennstoffzellen-Prototyp auf Basis des Santa Fe vorgestellt, 2013 kam eine Kleinserie auf Basis des Hyundai ix35 in knapp 1000 Einheiten auf den Markt.

Das Nachfolgemodell, der nach wie vor produzierte Nexo, ist seit 2018 in rund 40.000 Einheiten gebaut worden. Er wird demnächst abgelöst. Das heute in Seoul von Hyundai-Chef Jaehoon Chang vorgestellte Concept Car namens Initium ist ein kaum verbrämter Hinweis auf dieses kommende Serienmodell, mit dem sich Hyundai kommendes Jahr an die Spitze des nach wie vor überschaubaren, aber kräftig wachsenden Marktes für Wasserstoff-Autos setzen will. (aum)