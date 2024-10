Mahle macht’s dem Pedelec leichter

Mahle bietet Fahrradherstellern für eine einfache Integration ins Pedelec und größere Gestaltungsfreiheiten sein neues XS-System an. Es setzt auf eine externe Batterie. Die Mahle eX1 kann dann mit den Motoren X20 und X30 kombiniert werden. In Verbindung mit dem kleineren Antrieb wiegt das System nur zweieinhalb Kilogramm und erzeugt so viel Drehmoment wie ein 55 Newtonmeter starker Mittelmotor. Die Batterie mit einer am Alltagsgebrauch ausgerichteten Kapazität von 170 Kilowattstunden wiegt 1000 Gramm und passt in einen Standard-Wasserflaschenhalter.

Darüber hinaus kann der neu entwickelte Smart Motor Controller innerhalb oder außerhalb des Rahmens montiert werden. Dies ermöglicht eine minimalistische, unauffällige Integration. Damit können voll funktionsfähige E-Bikes mit dem Standardrahmen eines gewöhnlichen Fahrrads gebaut werden.



Dank eines USB-C-Anschlusses, der in das mitgelieferte Energy Hub-Ladegerät integriert ist, kann die eX1-Batterie darüber hinaus als Range Extender für ein vorhandenes X20- oder X30-System und als Powerbank zum Aufladen von Geräten wie Telefonen oder Laptops dienen. (aum)