Überarbeiteter Opel Mokka hat Premiere

Opel präsentiert als Premiere auf der Auto Zürich 2024 (6.–10.11.) den überarbeiteten Mokka. Ebenfalls zu sehen gibt es die beiden Neuheiten Frontera und Grandland sowie den Opel Experimental, der vergangenes Jahr auf der IAA in München vorgestellt wurde. Opel Schweiz stellt mit Blick auf die nächste Camping-Saison zudem einen speziell ausgerüsteten Zafira in der Sonderedition „Silvaplana“ sowie den Combo mit Dachzelt vor.

Der Mokka fährt mit neuem Opel-Blitz und weiteren optischen Akzenten vor. Die größte Veränderung findet sich im Innenraum. Dort zeigt sich das Cockpit nun noch klarer und greift die Vizor-Grafik der Fahrzeugfront auf. Dazu kommt das Infotainmentsystem der nächsten Generation. Das weiterentwickelte Modell bietet standardmäßig ein zehn 10 Zoll großes digitales Fahrerinfodisplay und einen ebenso großen Farb-Touchscreen. Dieser lässt sich wie beim Smartphone per Widgets bedienen. In Kombination mit dem optionalen Navigationssystem reicht ein „Hey Opel“, um die Spracherkennung zu nutzen. Dieses lernt dank Chat-GPT künftig mit und schlägt – gemäß den Gewohnheiten des verlinkten Fahrerprofils – Ziele und Zielführungen selbstständig vor. Karten-Updates werden over-the-air ins System geladen. Für Übersicht beim Rangieren in der Stadt sorgt auf Wunsch die neue 180-Grad-HD-Rückfahrkamera. (aum)