Erstes Motorrad mit Matrix-LED-Scheinwerfer

Mit sehr umfangreichen Modellpflegemaßnahmen und einigen technischen Neuerungen schickt Yamaha die Tracer 9 GT ins neue Modelljahr. Als GT+ bringt sie alles mit, was Yamaha aktuell zu bieten hat – unter anderem serienmäßig das neue automatisierte Schaltgetriebe Y-AMT – sowie adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Toter-Winkel- und Kollisionswarner sowie die Fahrzeughaltekontrolle. Beide Varianten verfügen als Weltneuheit über den ersten adaptiven Matrix-LED-Scheinwerfer an einem Motorrad. Er besteht aus mehreren Ablend- und Fernlicht-LEDs, die sich automatisch dem Umgebungsverkehr und den Wetterbedingungen sowie der Schräglage anpassen.

Der Motor des Sporttourers leistet unverändert 119 PS (88 kW) bei 10.000 Umdrehungen in der Minute und liefert bei 7000 Touren ein maximales Drehmoment von 93 Newtonmetern. Der Ansaugtrack und die Getriebeübersetzung wurden für 2025 aber etwas geändert. Durch die Neupositionierung von Lenker, Fußrasten und Sitzbank soll der Langstreckenkomfort erhöht werden. Dazu tragen auch die neu geschnittene Verkleidung und die größere Scheibe mit weiterem Verstellbereich bei. Der Mitfahrer findet dank verlängertem Hilfsrahmen am Heck künftig mehr Platz. Ebenfalls neu ist ein integriertes Staufach auf der rechten Tankseite mit USB-Steckdose. Die neuen Schalter am Lenker sind hinterleuchtet. Die Tracer bietet ein elektronisches Fahrwerk, volle Smartphone-Konnektivität, serienmäßig Seitenkoffer und ein Smart-Key-System sowie selbstrückstellende Blinker und einen Quickshifter.



Die Tracer 9 GT kommt im Februar in den Farben Ceramic Ice und Tech Black auf den Markt und ist auf Wunsch auch mit Y-AMT erhältlich. Die GT+ in Cobalt Blue oder Icon Performance folgt im Juni. Preise wurden noch nicht mitgeteilt. (aum)