Von Stellantis zu BYD

Maria Grazia Davino (46) wird Regional Managing Director für BYD in den Märkten Deutschland, Schweiz, Polen, Österreich und Tschechien. Die erfahrene Automobilmanagerin kommt von Stellantis und beginnt ihre neue Tätigkeit im Dezember.

Maria Grazia Davino verfügt über Abschlüsse in Philosophie und Wirtschaftswissenschaften. Zuletzt war sie für das England-Geschäft von Stellantis zuständig. Davor war sie unter anderem als Senior Vice President for Sales & Marketing für den Konzern in der Region Enlarged Europe tätig. In dieser Position leitete die Italienerin auch die Einführung eines neuen Einzelhandelsmodells. Zudem hatte sie Positionen als CEO und Geschäftsführerin in Österreich, der Schweiz und Deutschland inne. (aum)