Bis zu 3000 Euro Ersparnis bei Skoda

Skoda bietet den Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia ab sofort als umfangreich ausgestattetes Sondermodell „Tour“ an. Sie bringen serienmäßig Ausstattungsmerkmale mit, die sonst optional sind. Kunden profitieren dabei bei Preisen ab 22.770 Euro von einem Preisvorteil in Höhe von bis zu 3000 Euro gegenüber dem Kauf eines vergleichbaren Serienmodells. Die Tour-Modelle ziert ein Emblem an den Kotflügeln. Im Inneren bestimmt die Design Selection Loft in Schwarz und Grau das Bild.

Der Skoda Fabia Tour besitzt graue 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und eine Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung. Mit an Bord sind unter anderem als Sonderausstattung die Pakete Licht & Sicht Plus sowie Parken. Scala Tour und Kamiq Tour bringen die Pakete Pakete Winter Plus, Licht & Sicht Plus und Komfort mit. Sie bieten unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, beheizbare Vordersitze und ein beheizbares Lenkrad. Beim Karoq Tour gehören das schlüssellose Zugangssystem, ein beheizbares Lenkrad und die schwenkbare Anhängervorrichtung zum Ausstattungsumfang. Dazu kommen die Pakete Winter, Parken und Licht & Sicht. Den auch als Kombi erhältlichen Octavia Tour zeichnen unter anderem die vier Ausstattungspakete: Winter, Komfort, Transport und Infotainment aus, die unter das Digital Cockpit Plus und einen 13-Zoll-Infotainmentbildschirm mit Navigation sowie Gepäckraumlösugen enthalten. (aum)