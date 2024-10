Der Porsche für Puristen

Porsche erweitert die Modellauswahl bei seiner Markenikone 911 um den puristischen Carrera T mit Sechs-Gang-Handschaltung. Mit Leichtbauverglasung und reduzierter Dämmung wiegt er in der leichtesten Konfiguration mit Vollschalensitzen 1478 Kilogramm. Das sind über 40 Kilogramm weniger als der 911 Carrera. Erstmals ist der T auch als Cabriolet verfügbar.

Der 394 PS (290 kW) starke 911 Carrera T entwickelt bis zu 450 Newtonmeter Drehmoment und sprintet mit dem serienmäßigen Sport-Chrono-Paket sprintet das Carrera T Coupé in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h (Cabriolet: 4,7 Sekunden). Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 295 km/h (Cabriolet: 293 km/h). Beim Herunterschalten gleicht eine Zwischengasfunktion (Auto-Blip) auf Wunsch die Drehzahlunterschiede zwischen Motor und Getriebe aus. Erstmals stattet Porsche das Modell zudem mit einer speziell abgestimmten Hinterachslenkung in Verbindung mit einer direkteren Lenkübersetzung an der Vorderachse aus. Das serienmäßige adaptive Sportfahrwerk mit einem Zentimeter Tieferlegung erhält ebenfalls eine modellspezifische Abstimmung.



Äußere Merkmale sind unter anderem ein an den hinteren Dreiecksfenstern angebrachter Sticker mit Schaltschema-Logo und die vom GTS übernommene Spoilerlippe sowie die Ausführung der Leichtmetallräder, der Außenspiegelkappen, der Einlagen der Heckdeckelgitter und der Modellbezeichnung am Heck in Vanadiumgrau. Die Dekoreinleger in der Instrumententafel und der Mittelkonsole sind im gleichen Farbton gehalten, die Einleger in der Türtafel bestehen aus schwarzem gebürsteten Aluminium. Der verkürzte Schalthebel trägt eine offenporige Nussbaum-Schichtholzkugel als Knauf. Davor befindet sich eine Plakette mit dem Schriftzug „MT“ (Manual Transmission) platziert. Auf der Armaturentafel der Beifahrerseite ist das Schaltschema-Logo aufgedruckt. Zur Serienausstattung gehört zudem ein lederbezogenes GT-Sportlenkrad mit Lenkradheizung und Mode-Schalter.



Der Porsche 911 Carrera T ist mit schwarzen, vierfach elektrisch verstellbaren Sportsitzen mit Mittelbahnen in Sport-Tex und exklusivem Stoffmuster „Plaid“ ausgestattet. Auf den Kopfstützen findet sich ein gestickter 911-Schriftzug. Optional sind die adaptiven Sportsitze Plus (18-fach verstellbar) oder besonders leichte Vollschalensitze bestellbar. Ebenfalls zur Wahl steht das Designpakete „Carrera T“, das außen und innen weitere Akzente setzt.



Der Porsche 911 Carrera T ist zu Preisen ab 141.700 Euro erhältlich, das Cabriolet kostet 155.800 Euro. Das Kürzel „T“ steht für „Touring“ und geht bei Porsche auf die Homologation des 911 T als Tourenwagen im Jahr 1968 zurück. (aum)