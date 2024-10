MG ZS Hybrid+ und HS PHEV: Doppel-SUV-Strategie

Mit dem Elektro-Bestseller MG 4 ist MG Motors in Deutschland sehr erfolgreich unterwegs. Aber auch bei den Verbrennern will die ehemals britische, inzwischen komplett chinesische Marke, jetzt mit den Neuausgaben der elektrifizierten Modelle ZS Hybrid+ und HS PHEV punkten. Und wie bei den Stromern tragen auch die beiden SUV das Mantra „Value for money“ vor sich her. Teilweise unterbieten sie ihre direkten Wettbewerber um mehr als 10.000 Euro. Von einstigen Billigheimern chinesischer Prägung sind die Voll- und Plug-in-Hybrid-Modelle dennoch weit entfernt. (aum)