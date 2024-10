Nach dem Outlander setzt Mitsubishi seine Produktoffensive in Europa mit zwei weiteren Modellen fort. Neben dem bereits angekündigten vollelektrischen C-Segment-SUV soll es ein weiteres SUV in der Kompaktklasse geben. Das dann fünfte Fahrzeug der Marke wird es als reinen Benziner sowie als Vollhybrid geben und unter anderem Google Built-in an Bord haben. (aum)