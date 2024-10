KTM zündet die nächste Stufe der Super Adventure

Mit der neuen 1390 zündet KTM die nächste Strafe der Super Adventure S. Der Hubraum wächst von 1301 auf 1350 Kubikzentimeter, die Leistung steigt um 13 PS auf 173 PS (127 kW) bei 9600 Umdrehungen in der Minute und das maximale Drehmoment von 140 Newtonmetern auf 145 Nm bei 8000 Touren. Die 1390 Super Adventure S Evo, so die komplette Bezeichnung, erhält als technische Neuentwicklungen der Österreicher das automatisierte Schaltgetriebe und das vertikale Acht-Zoll-Display. Eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-&-Go-Funktion ist ebenfalls an Bord.

Rahmen, Bodywork, Sitzbankdesign, Lichtanlage, Windschild und Scheinwerfer wurden gegenüber der Vorgängerin ebenfalls verändert. Das Staufach ist größer, die Fußrasten sind breiter und etwas tiefer montiert. In den Handel kommt die neue KTM Anfang nächsten Jahres. (aum)