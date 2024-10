Mit dem Kia EV3 bezahlen

Kia führt mit dem neuen EV3 den Bezahldienst Carpay ein, der es den Kunden ermöglicht, Services und Produkte vom Fahrzeug aus zu bezahlen. Die erste verfügbare Anwendung über Kia Connect wird Parkopedia sein: Mit dem Dienst können Autofahrer europaweit in 19 Ländern freie Parkplätze finden und die Gebühren bequem über den Infotainmentbildschirm des Fahrzeugs bezahlen.

Die Parkopedia-Dienste sind in das Navigationssystem des Kia EV3 integriert und helfen dem Fahrer, an seinem Zielort den nächstgelegenen freien Parkplatz zu finden, wobei die Gebühren und die voraussichtliche Anzahl an freien Plätzen angegeben werden. Kia Carpay ermöglicht es, die Parkgebühren durch eine sichere Transaktion über die hinterlegte Bezahlkarte zu entrichten, ohne dass weitere Apps erforderlich sind. Die Bezahlfunktion soll in allen künftigen Kia-Modellen verfügbar sein. (aum)