Triumph folgt dem Call of Duty

Triumph und die Macher der Videospielreihe „Call of Duty“ sind eine Kooperation eingegangen. Erstes sichtbares Ergebnis wird der digitale Auftritt der TF 250-X im neuen Game „Call of Duty: Warzone“ (Season One) sein, das Ende des Jahres erscheint. Versprochen wird als „In-game-vehicle“ eine originalgetreue Nachbildung des ersten Motocrossmodells der Marke mit realitätsnahen Fahreigenschaften.

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt haben die beiden Partner bereits hinter sich. Bei der Präsentation der Multiplayer-Betaversion „Call of Duty: Black Ops 6“ in Washington wurde der Bus der Premierengäste von 16 Triumph Tiger 900 und Scrambler 1200 eskotiert, die entsprechend gebrandet waren. Anschließend standen sie am orangen Teppich Spalier. (aum)