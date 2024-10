Für jeden Meter des Mont Blanc ein Exemplar

Bei Jeep ist der Avenger jetzt auch als 1.2 4xe Hybrid und als limitierte „The North Face Edition“ bestellbar. Von dem in Zusammenarbeit mit dem Outdoor-Ausrüster entstandenen Sondermodell wird es 4806 Stück geben. Das entspricht der Höhe des Mont Blanc in Metern, dem höchsten Berg Europas. Die Käufer erhalten außerdem ein spezielles Campingset mit den Logos der beiden Marken.

Lackiert ist der North-Face-Jeep in Summit Gold mit Akzenten in von der Natur inspirierten Farben namens Storm, Volcano und Snow. Der Aufkleber auf der Motorhaube ist antireflektierend. Auch im Intereuier finden sich Anspielungen auf The North Face. Das Armaturenbrett zeigt topografische Linien, die Silhouette des Mont Blanc und die Aufschrift „One of 4806“, die unter dem Avenger-Logo angebracht ist.



Der Avenger 1.2 4xe wird von einem 1,2-Liter-Turbobenziner mit 136 PS (100 kW) angetrieben, den zwei 21-kW-Elektromotoren (28 PS) an der Vorder- und Hinterachse. Der Allradantrieb ist mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verknüpft. Dem 4x4-Aspekt tragen etliche geänderte Karosseriedetails Rechnung, etwa robustere Stoßfänger, und eine erhöhte Bodenfreiheit Rechnung. Der 4xe ist 194 km/h schnell und beschleunigt in 9,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.



Die Preise für den Allrad-Avenger beginnen bei 33.600 Euo, die „North Face Edition“ gibt es für 39.000 Euro. (aum)