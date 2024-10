Der Lancia Gamma wird aus Melfi kommen

Lancia wird den neuen Gamma ab 2026 im italienischen Stellantis-Werk Melfi bauen. Dort wurde bereits von 1995 bis 2003 die zweite Generation des Ypsilon produziert, mit dessen Neuauflage die Marke im nächsten Jahr auch wieder auf den deutschen Markt zurückkehrt. In der vor 30 Jahren eröffneten Fabrik werden derzeit auch die Jeep-Modelle Compass und Renegade hergestellt. Für 2028 hat Lancia dann als drittes Modell einen neuen Delta angekündigt.

Zuletzt hatte es mehrfach Kritik aus italienischen Regierungskreisen über die Produktion von Fahrzeugen heimischer Marken im Ausland gegeben. Das führte sogar so weit, dass Alfa Romeo seine jüngste Baureihe vor der Markteinführung umbenannte, weil sie in Polen gebaut wird: Aus dem Milano wurde so der Junior.