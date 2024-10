Der Citroën ë-C3 und die französische Revolution

Mit dem ë-C3 bringt Citroën eines der günstigsten Elektroautos auf den Markt. Zu Preisen ab 23.300 Euro kommt die Ausstattungsversion You auf den Markt. Eine noch günstigere Einstiegsversion ist geplant. Das Fahrzeug mit einer Normreichweite von rund 325 Kilometern soll den markentypischen hohen Federungskomfort bieten und wird zur Markteinführung auch in einem Fernsehspot beworben, der unter Federführung des preisgekrönten Regisseurs Fredrik Bond entstand.

Für die Dreharbeiten in einem ungarischen Schloss wurden fünf Produktionsteams eingesetzt, die fünf Tage und Nächte lang drehten. Die Kostüme und Perücken stammen aus dem Film „Marie Antoinette“ von Sofia Coppola. Die Stuntcrew hat an „Dune 2“ mitgearbeitet. Der Soundtrack ist die Originalversion von David Bowies „Suffragette City“. Der Werbefilm erzählt mit einem Augenzwinkern unter dem Motto „Die Revolution hat begonnen“, wie Elektrofahrzeuge zu erschwinglichen Mobilitätslösungen für alle geworden sind. In dem TV-Spot heißt es dazu: „Elektromobilität ist nicht länger nur etwas für die Elite“.



Parallel zu den Dreharbeiten entstanden etliche Social-Media-Inhalte, digitale Beiträge, Key Visuals und Lifestyle-Visuals. Dazu gibt es Einblicke hinter die Kulissen. Der gesamte Content wurde direkt vor Ort in Formaten erstellt, die auf die jeweilige Verwendung abgestimmt sind. (aum)