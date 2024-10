Vorschau: Viel Leistung, mehr Hubraum und weniger Auto

Die Renault-Tochter Alpine stellt mit dem A290 den sportlichen Ableger des ebenfalls neuen Renault 5 E-Tech Electric vor. Mit einer Leistung von bis zu 160 kW (218 PS) verspricht der kleine Stromer bereits auf dem Papier jede Menge Fahrspaß. Zudem ist der kleine Hot Hatch mit knapp 1,5 Tonnen recht leicht für ein Elektroauto. Wie es um die Fahrdynamik bestellt ist und was der Alpine noch zu bieten hat, berichtet unser Autor Guido Borck in der kommenden Woche.

Die Buchstaben RS stehen bei Skoda seit 50 Jahren für „Rallye Sport“. Inzwischen gilt das Kürzel als Sportabzeichen für die leistungsstärkste Versionen einer jeden Modellreihe. So wie jetzt auch beim neuen Octavia RS, der neben einer umfangreicheren Ausstattung eine kleine Leistungsspritze bekommen hat. Wir sind den erstarkten Familiensportler gefahren.



Schon Auto oder eher Mobilitätshilfe? Das Nanocar Silence S04 spielt in der Liga von Opel Rocks Electric, Citroën Ami oder Fiat Topolino. Als exklusiver Partner hat Nissan bundesweit den Vertrieb des gerade einmal 2,28 Meter langen und 425 Kilogramm leichten Elektromobils übernommen und zur ersten Testfahrt geladen.



Mehr Hubraum statt mehr Leistung – nach diesem Prinzip fahren zum Modelljahr 2025 der Mazda 3 und der Mazda CX-30 mit neuer Einstiegsmotorisierung vor. Der e-Skyactiv G 140 mit vier Zylindern und 2,5-Liter Hubraum in Kombination mit einem Hybridsystem soll im unteren und mittleren Drehzahlbereich deutlich mehr Drehmoment als der bisherige 2,0-Liter-Benzinmotor liefern. Frank Wald hat es ausprobiert. Außerdem sind wir den neuen, fünftürigen Mini Aceman gefahren: Was kann der vollelektrische Mini „Made in China“, der zu einem erstaunlich günstigen Preis angeboten wird?



Die Basisfahrzeuge für Reisemobile sind weniger fürs komfortable Reisen als zum Tragen schwerer Lasten gebaut. Das kann bei der Ferienfahrt ganz schön nerven. Aber es gibt Abhilfe. Das Fahrwerkstuning von Profis wie Goldschmitt bringt Ducato und Co. Manieren bei.



In den vergangenen Jahren sind All Terrain Vehicles, kurz ATV, auch hierzulande immer beliebter geworden. Sie kommen auch da noch weiter, wo andere Fahrzeuge längst aufgeben müssen. Das wissen zum Beispiel mittlerweile auch Feuerwehren oder der Katastrophenschutz zu schätzen. BRP hat gerade erst seinen Can-Am Outlander aufgefrischt.



Bequemer unterwegs ist man natürlich mit dem Lucid Air. Hinter dem Premiumelektroauto mit großer Reichweite steckt diesmal kein chinesischer Hersteller, sondern ein amerikanisches Start-up mit Geldern aus Saudi-Arabien. Wir waren zum Praxistest in deutschland und der Schweiz unterwegs.



Stellantis baut die Traditionsmarke Lancia wieder auf. Dazu gehört auch die Rückkehr in den Rallyesport. Von den Motorradherstellern dürften im Vorfeld der Mailänder Messe EICMA noch einige Neuheiten angekündigt werden.



