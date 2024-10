Jetzt ist die MT-07 an der Reihe

Nach der MT-09 in diesem Jahr, ist nun für 2025 die MT-07 mit einer umfassenden Modellüberarbeitung an der Reihe. Trotz einer Vielzahl technischer Neuerungen wird die Yamaha ein Kilogramm leichter. Dazu tragen neben neuen Felgen, die Batterie und die Gabelbrücke aus Aluminiumdruckguss ebenso bei wie die minimalistische neue Verkleidung mit bi-funktionaler LED-Scheinwerfereinheit. Ebenfalls geändert wurden der Luftfilter, die Kette und der Tankdeckel sowie das Heck. Der stark überarbeitete Rahmen wurde mit einer neu überarbeiteten Schwinge kombiniert.

Das Naked Bike kann künftig auch mit dem neuen automatisierten Schaltgetriebe Y-AMT geordert werden, bei dem die Elektronik das Kuppeln übernimmt und der linke Lenkerhebel entfällt. Zur Serienausstattung gehört in der vierten Modellgeneration der Tempomat, eine zweistufige Traktionskontrolle und ein dritter, per App benutzerdefiniertes Fahrmodus. Die MT-07 erhält außerdem einen Fünf-Zoll-TFT-Farbbildschirm mit Smartphone-Konnektivität und Navigation.



Zusätzlich zu der neuen Verkleidung hat Yamaha die Ergonomie optimiert. Der Lenker ist fast zwei Zentimeter breiter geworden und liegt 22 Millimeter tiefer sowie einen Zentimeter weiter hinten. Die Fußrasten rücken ebenfalls einen Zentimeter nach hinten. Um das emotionale Fahrerlebnis zu verstärken erhält auch die 07 den von der größeren Schwester bekannten Soundverstärker mit vier Öffnungen in der Tankverkleidung. Für ein optimiertes Fahrverhalten sorgen auch die neuen Federlemente. Zum Einsatz kommen außerdem eine Anti-Hopping-Kupplung mit deutlich reduziertem Kraftaufwand und erstmals Vierkolben-Doppelbremssättel. Die neu gestalteten Schalter sollen die Bedienung erleichtern. Die Blinker verfügen jetzt über die aus dem Auto bekannte Komfortfunktion durch kurzes Antippen sowie eine automatische Abschaltung. Zudem gibt es ein Notbremssignal, die beim sehr starken Bremsen automatisch beide Blinker aktiviert, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen.



Verfügbar ist die neue MT-07 ab März. Preise nannte Yamaha noch nicht. (aum)