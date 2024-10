MG hat einen neuen Vertriebschef

Patrick Schulz übernimmt übergangsweise die Vertriebsleitung von MG in Deutschland. Philipp Hempel, bisher Vice President Sales, verlässt das Unternehmen zum Jahresende. Er soll der Marke aber in einer neuen Rolle eng verbunden bleiben, hieß es ohne weitere Details.

Patrick Schulz war zuletzt als Director of Network and Business Development tätig. Er kam erst im September von Hyundai zu MG, wo er als Head of Sales Strategy und stellvertretender Verkaufsdirektor tätig gewesen ist. Er hat mehr als 25 Jahre Vertriebserfahrung.



Philipp Hempel war von Anfang an für den deutschen Vertrieb der erfolgreichsten chinesischen Marke in Deutschland verantwortlich. Unter seiner Leitung wurde das aktuell rund 150 Händler umfassende Vertriebsnetz aufgebaut. Mit über 16.700 Neuzulassungen in den ersten neun Monaten dieses Jahres übertraf das Unternehmen die Verkäufe aus dem Vorjahreszeitraum um 12,5 Prozent. (aum)