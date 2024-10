Great Wall Motor operiert von den Niederlanden aus

Great Wall Motor hat die niederländische Niederlassung mit Ausbau seines Europageschäftes beauftragt. Parallel dazu wurde das neue Ersatzteillager in Amsterdam in Betrieb genommen. Die Vertriebsstruktur über nationale Partner, wie zum Beispiel der Emil-Frey-Gruppe für den deutschen Markt, bleibt bestehen. Zudem kündigte GWM für nächstes Jahr zusätzliche Benzin- und Vollhybridversionen des Wey 03 an, der bislang als Plug-in-Hybrid mit einer Normreichweite von 139 Kilometern angeboten wird.

Im September verkaufte das Unternehmen weltweit 108.400 Fahrzeuge, Das sind 15 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. 40 Prozent aller Autos wurden außerhalb außerhalb des Heimatmarktes verkauft, so sich GWM in den ersten neun Monaten um über 53 Prozent auf über 320.000 Auslieferungen gesteigert hat. (aum)