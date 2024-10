Dauerläufer in der Toyota Collection

Die Toyota Collection in Köln am Sitz der Deutschlandzentrale lädt auch am ersten Samstag im November wieder von 10 bis 14 Uhr zum Public Opening ein. Dann findet wieder ein „High Mileage“-Tag statt, an dem Besitzer eines Toyota und Lexus mit Tachoständen ab 200.000 Kilometern Urkunden und Aufkleber als neue Mitglieder in den Club der Kilometerkönige aufgenommen werden. Zudem wird der mit Maskottchen geschmückte Toyota „Phryges“ Mirai von der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris als Neuzugang gezeigt.

Im Mittelpunkt des Thementages stehen die Fahrzeuge von Besuchern, die für mindestens 200.000 Kilometer und alle folgenden 100.000-Kilometer-Marken eine spezielle Urkunde über die erzielte Fahrleistung sowie einen exklusiven Aufkleber erhalten. Zusätzliche Überraschungen warten auf Teilnehmer mit besonders weitem Anreiseweg oder außerordentlich hohem Kilometerstand. Im vergangenen Jahr gab es für über 50 Fahrzeuge Auszeichnungen, darunter ein Land Cruiser mit 580.000 Kilometern Laufleistung und einen Corolla, der aus England angereist war.



Die Fahrzeugsammlung in Köln besitzt selbst einen Marathonläufer: einen Lexus LS 400 von 1993, der mit erstem Motor und erstem Getriebe eine Million Kilometer geschafft hat. Dazu kommen unter anderem ein rund 20 Jahre alter Toyota Prius mit 213.000 Kilometern auf dem Tacho sowie ein Trueno Sportcoupé von 1987, mit dem ein junger Mann aus Malaysia über 30.000 Kilometer nach Deutschland reiste, um seine Braut zur Hochzeit abzuholen. Für Zuverlässigkeit stehen auch der Toyota 2000 GT von 1967, Japans erster Supersportwagen, der schon als Vorserien-Prototyp auf Langstrecken-Rekordjagd ging und der kleine Starlet von 1980, der statistisch betrachtet erst nach vier Millionen Kilometern mit einer Panne liegen blieb.



Abgerundet wird die Veranstaltung durch Catering und Expertenführungen, Tips zur Teileversorgung von Toyota Classic Parts und die vielen Fahrzeuge von Toyota-Fans auf dem Parkplatz vor der Ausstellungshalle.



Der Eintritt ist wie immer frei, viele der Ausstellungsstücke können im wahrsten Sinne des Worts hautnah erlebt werden: Einsteigen ist erlaubt. (aum)