Alfa Romeo Junior Veloce kann bestellt werden

Bei Alfa Romeo kann nun auch das elektrische Spitzenmodell der Junior-Baureihe bestellt werden. Der Junior Veloce leistet 207 kW(280 PS) und beschleunigt den Kleinwagen in 5,9 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 200 km/h begrenzt. Das maximale Drehmoment beträgt 345 Newtonmeter. An der Vorderachse verhindert ein mechanisches Sperrdifferenzial das Durchdrehen der Räder. Die Batterie hat eine Kapazität von 54 Kilowattstunden, was eine Reichweite von im Schnitt bis zu 315 Kilometern ermöglichen soll.

Gegenüber dem Junior Elettrica mit 115 kW (156 PS) verfügt der Veloce unter anderem über ein zweieinhalb Zentimeter tiefer gelegtes Fahrwerk mit verstärkten Stabilisatoren, eine direkter übersetzte Lenkung und eine Sportbremsanlage sowie 20-Zoll-Leichtmetallfelgen. Zur Wahl stehen die Karosseriefarben Bianco Sempione, Nero Tortona, Rosso Brera, Grigio Arese und Avorio Scala, jeweils serienmäßig mit schwarz lackiertem Dach. Die Sitzpolster bestehen serienmäßig aus einer schwarz-roten Stoff-/Kunstlederkombination, wahlweise gibt es im Sport-Paket Schalensitze von Sabelt.



Der Alfa Romeo Junior Veloce kostet 48.500 Euro. (aum)