Aus A4 wird A5 – Der neue Audi A5

Mit einem neuen Namensschema schlägt Audi nach 30 Jahren eine neue Seite auf: Der A4 wird zum A5. Zukünftig sind die ungeraden Nummern den Verbrennern zugedacht, während die geraden Nummern den Elektromodellen vorbehalten bleiben.

Der neue Audi A5 ist das erste Modell, das auf der innovativen Plattform „Premium Platform Combustion“ (PPC) entwickelt wurde. Er erscheint in vier Varianten: Limousine und Avant, beide auch als S-Modelle erhältlich. Mit einem Längenwachstum von 67 mm im Vergleich zum Vorgänger und mit 72 mm mehr Beinfreiheit im Fond positioniert sich der A5 in der oberen Mittelklasse.



Der neue A5 ist eines der letzten Modelle der Ära Marc Lichte: Große Räder, kurze Überhänge und eine flache Karosserie betonen seine Dynamik. Der breitere, flachere Frontgrill lässt den Wagen tiefer als bisher wirken, während das niedrige Greenhouse und die coupéhafte Heckscheibe sportliche Eleganz betonen. Auch das Interieur wurde vollständig neu gestaltet.



Audi setzt im neuen A5 auf eine moderne Elektronikarchitektur: Navigation, elektrische Heckklappe und kabelloses Laden für Smartphones gehören nun zur Serienausstattung. Bei der Limousine erleichtert eine große Heckklappe das Beladen - wie beim bisherigen A5 Sportback.



Zur Auswahl stehen elf Farben und mehrere Technikpakete, die sich unter anderem durch verschiedene Beleuchtungskonzepte auszeichnen. Das optionale OLED-Lichtband am Heck bietet acht Lichtsignaturen und lässt den A5 zu einem regelrechten Display für den nachfolgenden Verkehr werden – inklusive Warnsymbolen wie einem digitalen Warndreieck.



Im Innenraum steht der Fahrer im Mittelpunkt: Ein gebogenes OLED-Panoramadisplay und ein optionales Beifahrerdisplay schaffen eine digitale Bühne. Mit künstlicher Intelligenz und über 800 Assistenzfunktionen – inklusive ChatGPT-Integration – wird das Fahrerlebnis auf ein neues Niveau gehoben. Die Ambientebeleuchtung verleiht den Displays eine schwebende Optik. Der Beifahrer kann das Infotainmentsystem im Privatmodus nutzen oder bei der Navigation unterstützen kann.



Der Innenraum ist durch horizontale „Softwrap“-Elemente von Tür zu Tür optisch gestreckt, was das Raumgefühl verbessert. Stoffeinlagen in den Türverkleidungen und Armauflagen sorgen für Wohnlichkeit, während hochglänzende Oberflächen in der Bedienzone das edle Ambiente abrunden. Eine dynamische Lichtinteraktion unterstützt bestimmte Funktionen und Warnhinweise.



Die aktuellen Abgasnormen verlangen von den Herstellern noch sauberere Verbrennungsmotoren. Der neue Audi A5 setzt hier teilweise auf weiterentwickelte Mild-Hybrid-Antriebe, die zusätzlich 18 kW (24 PS) leisten und mit bis zu 25 kW rekuperieren können. Diese elektrische Unterstützung macht sich besonders beim Anfahren bemerkbar und trägt zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei. Zudem ermöglicht das System kurze, rein elektrische Fahrten im Stadtverkehr oder beim langsamen Einparken.



Zum Marktstart bietet Audi drei Motorisierungen an: einen 2,0-TFSI (110 kW/150 PS), einen 2,0-TDI (150 kW/204 PS) und einen sportlichen 3,0-TFSI-V6 (270 kW/367 PS) für die S-Modelle. Erstmals kommt beim TFSI ein variabel verstellbarer Turbo zum Einsatz, während der TDI teilelektrifiziert ist.



Unsere Fahreindrücke: Der A5 positioniert sich souverän zwischen dem alten A4 und dem A6. Fahrwerk, Lenkung und Komfort tendieren eher in Richtung A6, der A5 ist wirklich komfortabel. Das etwas ruckelige Schalten des Doppelkupplungsgetriebes zwischen dem ersten und zweiten Gang fiel allerdings bei mehreren Testmodellen negativ auf.



Zwei Motorisierungen überzeugten dabei besonders: Der auf die Vorderräder wirkende 150-PS-Ottomotor bot überraschende Agilität, während der S5 mit seinem V6 für sportliche Fahrten ideal ist. Der S5 überzeugt durch seinen Komfort und den schönen Klang im Innenraum, doch wer den Sound bei geöffneten Fenstern im Tunnel genießen möchte, wird enttäuscht sein.



Man sitzt sehr gut im neuen A5, die Materialien sind modern. Das Head-up-Display wirkt präzise, die Darstellung ist klarweiß. Gut gefallen hat uns die Funktionalität des Ambiente-Lichtstreifens oberhalb der Armaturentafel, beispielsweise der grüne Streifen beim Blinken. Bei den Fahrmodi ist eine größere Spreizung festzustellen, aber der "Balanced"-Modus ist nahezu immer ideal.



Insgesamt ein durchdachtes, rundum überzeugendes und vor allem optisch ansprechendes Modell, ab Juli bestellbar und ab November beim Händler erhältlich. Die Preise beginnen bei 45.200 Euro, der Avant kostet 1650 Euro mehr, der S5 liegt knapp unter 80.000 Euro. (aum/mkn)



Daten Audi A5 2.0 TFSI



Länge x Breite x Höhe (m): 4,84 x 1,86 x 1,43

Radstand (m): 2,90

Antrieb: 2,0-Liter-Vierzylinder-Ottomotor, 110 kW/150 PS

Max. Drehmoment: 280 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,8 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 6,6 l/100 km

CO2-Ausstoß: 150 g/km

Leergewicht: min. 1770 kg

Kofferraumvolumen: 445-1299 Liter

Max. Anhängelast: 1900 kg

Basispreis: 45.200 Euro