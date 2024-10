Das Festival für sportliche Fahrzeuge

In Essen hat die Liebe zum Auto ihren angestammten Platz. Vom 30. November bis zum 8. Dezember (Preview Day: 29. November) lädt die Essen Motor Show ihre Fans wieder zu einem rasanten Spektakel ein. Rund 500 Aussteller aus 15 Ländern präsentieren in neun Hallen atemberaubende Supersportwagen, maßgeschneiderte Tuning-Kreationen und Motorsport. Hinzu kommt ein umfassendes Angebot an Teilen und Zubehör. „Time to shine“ lautet das Motto dieser Show und verspricht auch bei 56, Runde wieder jede Menge Glanz auf Karossen und in den Augen der Besucher.

„Die Essen Motor Show ist ein Fest für alle Autofans. Wir feiern das Auto ohne Wenn und Aber und unabhängig vom Antrieb. Bei uns gehören Verbrenner genauso dazu wie Elektrofahrzeuge“, betont Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show. Er kann auf die Tatsache verweisen, dass in Essen jedes Jahr die einzige jährliche deutsche Automesse stattfindet. Sie lockt ein Publikum, dass offensichtlich Vergnügen an den Vehikeln hat.



Hochleistung und Rennsport in Halle 3



Unter dem Titel „Performance & Racing“ geht es in Halle 3 themenübergreifend um sportliche Serienfahrzeuge, Tuning und den Rennsport. Besonderes Highlight ist ein Special zu 40 Jahren DTM, das die Fans mit auf eine Reise in die Geschichte der bekanntesten deutschen Rennserie nimmt.



Die Zukunft fest im Blick hat Messe-Rückkehrer Skoda: Der tschechische Automobilhersteller präsentiert in Essen die deutsche Messepremiere des elektrischen SUV Elroq, der ab 2025 in den Handel kommt. Dazu kommen neue Aussteller wie Dickie Spielzeug, eBay Motors und Lego, die sich neben erwachsenen Petrolheads nicht nur an den Szene-Nachwuchs richten.



Die Hallen 5, 6 und 7 stehen im Zeichen von Tuning, Zubehör und Lifestyle- Mode. Hier können die Besucher neue Trends und Produkte entdecken, um ihr Fahrzeug in ein einzigartiges Kunstwerk zu verwandeln. Dazu gehören unter anderem maßgeschneiderte Felgen und Fahrwerkssysteme, individuelle Lackierungen und speziell angefertigte Interieur- und Exterieur-Modifikationen.



Wer noch auf der Suche nach Inspiration ist, findet sie garantiert in der „tuningXperience“ in Halle 5. Die Besucher erwarten hier rund 150 Privatfahrzeuge aus ganz Europa, die eine Vielfalt an Modelltypen und Tuning-Trends zeigen.



Sicheres und seriöses Tuning



Tuning? Aber sicher, in jedem Fall in Essen! Doch nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch erlaubt. Deshalb gibt es die Initiative „TUNE IT! SAFE!“, die auf der Show über sicheres Tuning informiert und Know-how mit den Fans teilt. Zur Mahnung vor Übertreibungen können sich die Besucher kostenlos über ihren Punktestand beim Kraftfahrt- Bundesamt informieren. Als besonderen Blickfang enthüllt die Initiative am ersten Messetag ihr neues Kampagnenfahrzeug: ein getuntes Fahrzeug in Polizeioptik. Damit geht die Initiative allerdings nicht auf Sünderjagd, sondern wirbt für seriöses Tuning im kommenden Jahr.



Neben Tuningfans begeistert die Essen Motor Show auch Motorsport-Anhänger und bietet eine eindrucksvolle Vielfalt an Rennwagen und Technik. In Halle 8 haben die Besucher Gelegenheit, tief in die Welt des schnellstens Sports der Welt einzutauchen. Zu den Ausstellern gehören bekannte Klubs, Rennserien und Rennstrecken.



Darüber hinaus ist die Messe auch dieses Jahr wieder ein wichtiger Treffpunkt für aktive Motorsportler. Darunter sind aktuelle und ehemalige Profis, die Autogramme geben und ihren Fans Rede und Antwort stehen.



Zeitreise in den Hallen 1 und 2



Die Essen Motor Show ist ohne Frage ein Spektakel des Motorsports. Doch sie hat auch ihre klassische Seite. Die kommt besonders im „Classic & Prestige Salon“ des Veranstalters S.I.H.A. in den Hallen 1 und 2 zum Vorschein. Hier sorgen mehrere hundert Oldtimer, Youngtimer, Supersportwagen und Prestige-Automobile für nostalgische Gefühle. Viele der außergewöhnlichen Exponate stehen zum Verkauf, daneben gibt es mehrere Themen-Shows.



Die Essen Motor Show öffnet am Preview Day, Freitag, 29. November, und dauert bis Sonntag, 8. Dezember 2024. An den beiden Wochenenden reichen die Öffnungszeiten von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, unter der Woche von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Tickets und Informationen gibt es unter www.essen-motorshow.de. Eine reguläre Tageskarte kostet 20 Euro, am Preview Day sind es 32 Euro. (aum)