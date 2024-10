Forvia bringt die Videokonferenz ins Auto

Forvia, der neue Automobiltechnologie-Zulieferer von Hella und Faurecia, bringt die Videokonferenz ins Auto. Mit der Tochtergesellschaft Faurecia Aptoide Automotive entstand in enger Zusammenarbeit mit Microsoft eine nutzerfreundliche Microsoft Teams-Lösung. Mit dem Produkt „Forvia Meetings für Microsoft Teams“ erweitert Forvia sein App-Angebot, das mehr als 200 Anwendungen umfasst und in 23 Automarken weltweit integriert ist.

Die neue Forvia Meetings-App ermöglicht es Nutzern, aus dem Fahrzeug an Meetings teilzunehmen, E-Mails abzurufen und Kalender zu verwalten. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder QR-Code. Anschließend kann der Fahrer sich direkt mit Teams und Outlook verbinden. Zur die Sicherheit wurden Fahrerbeschränkungen eingeführt, die Interaktionen mit der App während der Fahrt minimieren. Gleichzeitig werden wesentliche Funktionen aufrechterhalten. Beispielsweise werden Meetings nur im Audiomodus fortgeführt, und das Lesen von Chats oder E-Mails ist nicht möglich, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.



In naher Zukunft sollen KI-gestützte Sprachbefehle und auf GenAI basierende Funktionen als Option zur Steigerung der Produktivität eingeführt werden. Diese Funktionen ermöglichen es Fahrern, Microsoft Teams „freihändig“ zu steuern. (aum)