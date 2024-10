Erster offizieller Rundenrekord in Shanghai

Porsche-Entwicklungsfahrer Lars Kern zementierte im Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket in der Zeit von 2:11,28 Minuten den Titel als schnellstes Serienauto auf der 5,4 Kilometer langen Formel 1-Strecke des Shanghai International Circuit. Vorher schon gelangen mit diesem Porsche Rekorde für Serienfahrzeuge auf der Nordschleife des Nürburgrings und in Kalifornien auf dem Weathertech Raceway Laguna Seca. Kern und sein elektrischer Taycan schafften mit dem ersten offiziell anerkannten Rundenrkord auf der Strecke in Shanghai damit einen Hattrick.

„Der auf maximale Traktion und Leistung ausgelegte Antriebsstrang des Taycan Turbo GT hat sich auch auf dieser Strecke wieder einmal bewährt“ freute sich Lars Kern anschließend. Zudem konnte der Attack Mode auf der Formel 1-Strecke seine Vorteile ausspielen. Bei dieser Boost-Funktion ist für je zehn Sekunden eine Mehrleistung von bis zu 120 kW (163 PS) abrufbar.



Mit dem Taycan Turbo GT und dem Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket hat Porsche im Frühjahr 2024 die Palette seiner vollelektrischen Sportlimousine nach oben abgerundet. An der Hinterachse kommt dort ein leistungsstärkerer und effizienterer Pulswechselrichter mit Siliziumkarbid als Halbleitermaterial zum Einsatz. Beide Fahrzeuge erzielen kurzzeitig Spitzenleistungen von mehr als 1100 PS (810 kW). (aum)