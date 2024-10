An der Mosel liegen viele Stellplätze direkt am Wasser

Dieses Jahr ist der Oktober wirklich zu einem goldenen geworden und lockt so zu einer Ausfahrt mit dem Camper. Unser Autor hat sich für eine Tour an die Model entschieden. Die Kombination von Landschaft, gutem Stellplatzangebot, Wein und Historie gefällt nicht nur ihm. Rund 2700 Wohnmobil-Stellplätze gibt es an dem Fluss, der in den Vogesen am Col de Bussang entspringt, dann vorbei an Metz, Luxemburg und Trier in atemraubenden Schleifen durchs nördliche Rheinland-Pfalz mäandert um schließlich in Koblenz am Deutschen Eck in den Rhein zu münden. (aum)