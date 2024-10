Sein Debüt: Standesgemäß auf der Prager Karlsbrücke

Der Volkswagen Gruppe erwarb 1991 Anteile an Škoda. Nun konnte der tschechische Hersteller erstmals auf Technologien und Komponenten des Mutterkonzerns zurückgreifen: Ausstattungskomponenten, Aggregate, moderne Sicherheits- und Komfortsysteme standen zur Verfügung. Am 26. Oktober 1994 erfolgte die Weltpremiere des ersten Škoda der neuen Ära, standesgemäß wurde der Felicia auf der berühmten Prager Karlsbrücke präsentiert.

Die Felicia-Modellfamilie stellte eine umfassende Modernisierung des Vorgängers Škoda Favorit dar. So wies der Felicia ein frisches Design auf, zudem war die fünftürige Schräghecklimousine 40 Millimeter länger und 15 Millimeter breiter als der Favorit. Das Kofferraumvolumen wuchs um 21 Liter auf nunmehr 272 Liter.



Als Einstiegsmotorisierung bot Škoda einen 1289 ccm großen Vierzylinder-Benziner an, der mit 40 kW (55 PS) oder 50 kW (68 PS) Leistung zur Wahl stand. 1995 folgten der kraftvollere 1,6 MPI-Benziner mit 55 kW (75 PS) und der Saugdiesel 1,9 D mit 47 kW (64 PS) Leistung. Dank der engen Zusammenarbeit innerhalb des Volkswagen-Konzerns wies der Felicia moderne Ausstattungsoptionen wie ABS, bis zu vier Airbags, Servolenkung, Klimaanlage, Onboard-Computer, beheizbare Vordersitze und Lederbezüge auf. In seiner tschechischen Heimat erhielt der Škoda Felicia 1994 den Titel „Auto des Jahres“.



Praktische Derivate und Spaßversion



Im Juni 1995 ergänzte Škoda das Angebot um den praktischen Kombi, der bei 4,205 Meter Länge 447 Gepäckraumvolumen bot. Ab August 1995 liefen im Werk Kvasiny zudem die Nutzfahrzeugvarianten Pick-up und Vanplus vom Band. Auf Basis des Pick-up fertigte der Hersteller außerdem mehr als 4000 Exemplare des Škoda Felicia Fun für Alltag und Freizeit. Dieses außergewöhnliche Fahrzeug in knalligem Gelb besaß ein unkonventionelles Sitzkonzept: Durch das Verschieben der Rückwand entstanden auf der Ladefläche zwei weitere Sitzplätze zusätzlich zu Front- und Beifahrersitz.



Im Februar 1998 stellte der Hersteller eine umfassende Überarbeitung des Felicia vor, die das Modell an die damals neue Škoda-Designsprache anpasste, die erstmals im seit 1996 produzierten Octavia eingeführt wurde. Mit diesem Update gewann der Felicia 28 Millimeter in der Länge, der Felicia Combi fiel 32 Millimeter länger aus. Zudem umfasste die Aufwertung neue Lackierungen und zusätzliche Ausstattungsoptionen.



Sondereditionen und Motorsport



Škoda bot den Felicia in einer Vielzahl Sondereditionen an. 1995 rundete die Top-Ausstattung Laurin & Klement die Baureihe nach oben hin ab. Ein Jahr darauf folgte die in Anlehnung an die Olympischen Sommerspiele gestaltete Variante Atlanta. Zu den weiteren Sonderausführungen zählten Sport Line, Color Line, Excellent, Magic, Family und Mystery. Als Inspiration für letztere diente die Prager Rathausuhr. Insgesamt produzierte Škoda 1.401.489 Millionen Felicia, der letzte verließ das Produktionsband im Juni 2001.



Seine Robustheit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit stellte der Felicia auch im Motorsport unter Beweis. Von 1995 bis 1997 startete er in der Rallye-Weltmeisterschaft, wo er als sogenanntes Kit Car mehrere Podestplätze in der F2-Kategorie erzielte. Das Škoda Felicia Kit Car setzte auf Vierzylinder mit zunächst 1,3 und 1,5 Liter Hubraum. Später folgte eine 1,6 Liter-Variante, der das Team von Škoda Motorsport 174 PS entlockte. Im Rahmen seiner Rallye-Laufbahn erwies sich das Škoda Felicia Kit Car als äußerst zuverlässig und begeisterte mit exzellentem Handling. (aum)