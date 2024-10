Der Fiat 500 Elektro wird zum Haute-Couture-Sammlerstück

Der Fiat 500 Elektro Giorgio Armani Collector's Edition ist für seine Macher die ultimative Verkörperung von Design „Made in Italy“ im automobilen Bereich. Das Sammlermodell soll eine harmonische Mischung aus der Eleganz des Modelabels Giorgio Armani und dem Engagement von Fiat für nachhaltige Mobilität visualisieren. Das Ergebnis: ein Sammlermodell, das mit der gleichen Liebe zum Detail und dem Engagement für Qualität hergestellt werden soll, wie man es von einer Haute-Couture-Kollektion erwartet.

Fiat und Giorgio Armani arbeiteten schon früher zusammen. So entstand 2020 ein einzigartiges Showcar. Beim Fiat 500 Elektro Giorgio Armani Collector’s Edition wird es nicht bei einem Einzelstück bleiben. Er geht in Serie und soll in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Nordamerika zum Kauf angeboten werden. In Deutschland erfolgt der Marktstart heute, am 22. Oktober. Der Preis: ab 41.500 Euro.



Der besondere 500er wird im Fiat-Werk Mirafiori in Turin ausschließlich als dreitürige Limousine produziert. Zwei Karosseriefarben stehen zur Wahl: Glossy Green und Glossy Greige. Glossy Greige wurde von Armani eigens für seinen 500er entworfen. In dieser Farbe verschmelzen Grau und Beige zu einem unverwechselbaren Farbton.



Bei der Gestaltung des Exterieurs konzentrierten sich die Designer auf die Minimierung von Kontrasten und Verzierungen, um ein schlichtes, monochromes Erscheinungsbild in der charakteristischen Ästhetik von Armani zu erzielen. Auffallend sind dagegen die Leichtmetallräder, die speziell für das neue Sondermodell gestaltet wurden. Das Design der Felgen verbessert deren aerodynamische Eigenschaften.



Der brünierte zweifarbige Eloxal-Effekt und dezente seitliche Rillen verleihen dem Fahrzeug eine besondere Raffinesse. Die Abdeckungen tragen das typische GA-Logo von Giorgio Armani. Auf der Leiste vor der C-Säule, unterhalb der hinteren Seitenfenster findet sich außerdem die Unterschrift von Giorgio Armani.



Auch der Innenraum zeigt die italienische Handschrift. Die Rückenflächen der vorderen Sitzbezüge zeigen pfeilförmige Muster, das Logo GA sowie dreidimensionale Prägungen, die an traditionelle Schneidertechniken erinnern. Für die Einsätze in der Armaturentafel steht lasergeschnittenes Echtholz zur Verfügung. Armaturentafel, Türverkleidungen und Heckscheibe sind mit der Unterschrift von Giorgio Armani versehen.



Zur Serienausstattung zählen Voll-LED-Scheinwerfer, das Glasdach, ein Premium-Audiosystem von JBL sowie das Kombiinstrument, das als TFT-Display mit 7,0 Zoll Bildschirmdiagonale (17,8 Zentimeter) ausgeführt ist. Das Infotainment- und Navigationssystem wird über einen Touchscreen mit 10,25 Zoll (26,0 Zentimeter) Diagonalmaß) bedient. Die Audioanlage empfängt auch digitale Sender (DAB+) und gestattet die Einbindung von entsprechend konfigurierten Smartphones.



Der Motor des Fiat 500 Elektro Giorgio Armani Collector's Edition leistet 87 kW (entsprechend 118 PS). Die Reichweite mit einer Batterieladung beträgt bis zu 320 Kilometer im kombinierten WLTP-Zyklus. Die elektronischen Fahrerassistenzsysteme ermöglichen Autonomes Fahren auf Stufe 2 (teilautomatisiert). (aum)