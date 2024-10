Der Mont Blanc ruft

Jeep hat mit der Outdoor-Bekleidungs- und -Ausrüstermarke The North Face den Jeep Avenger 4xe The North Face Edition entwickelt. Das streng limitierte Sondermodell wird allerdings nur in einer Stückzahl von 4806 Exemplaren erhältlich sein – entsprechend der Höhenmeter des Mont Blanc. Der höchste Berg Europas gilt als Inspirationsquelle und Symbol der Zusammenarbeit.

Über zwei Jahre hätten Designteams beider Marken an dem Projekt gearbeitet, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei kombinierten sie ikonische Elemente mit strategisch platzierten Materialien und einem funktionalen Design, „das neutrale, mimetische Farbtöne enthält, die die natürliche Umgebung widerspiegeln und die Ästhetik mit dem Abenteuer verbindet“. Ausgestattet ist der Jeep Avenger 4xe The North Face Edition mit einem 48-Volt-Hybrid-Antriebsstrang und Allradantrieb. (aum)