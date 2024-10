Porsche Macan: Mieten statt kaufen

Gerade auf dem Markt und schon unkompliziert zu mieten: Der neue vollelektrische Macan ist ab sofort auch bei Porsche Drive Rental im Angebot. Für die Dauer von einem bis zu 28 Tagen ist der sportliche SUV-Stromer sukzessive an den deutschen Standorten der unternehmenseigenen Vermietagentur verfügbar. Überwiegend befinden sich diese an den Porsche-Zentren. Aber auch im Porsche Museum oder dem Porsche Experience Center Leipzig können Drive-Rental-Kunden das gemietete Fahrzeug übernehmen.

Je nach Standort haben sie dabei die Wahl zwischen dem Einstiegsmodell Macan und dem allradgetriebenen Macan 4. Für ebenso komfortables wie kostenfreies Laden während der Mietdauer sorgt eine beigelegte Ladekarte. Der Macan ermöglicht Hochleistungs-Schnellladen mit bis zu 270 kW und bis zu 613 Kilometer Reichweite nach WLTP.



Neben dem neuen Macan können an den Porsche Drive Rental-Standorten weitere Porsche Fahrzeuge gemietet werden: 911, 718, Taycan, Cayenne und Panamera sind ebenso Bestandteil der Flotte. Die Verfügbarkeit variiert je Standort. Bis Ende des Jahres sollen 49 Standorte in Deutschland in Betrieb sein. (aum)