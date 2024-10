Bis zu acht Kilometer Reichweite hält die Gruppe zusammen

Die Packtalk Louis Edition von Cardo hat alles an Bord, um sich auf Motorradtouren in jeglicher Hinsicht bestens zu verstehen: eine Dynamic Mesh Communication (DMC) der zweiten Generation mit bis zu acht Kilometern Reichweite in der Gruppe (1600 Meter von Fahrer zu Fahrer) und Verbindungen über Markengrenzen hinaus. Die Steuerung ist dank „Natural Voice“-Sprachansagen und Scrollrad komfortabel, der HD-Sound glasklar. Das Bike-Intercom-Paket der Louis Edition liegt bei 299,95 Euro und ist vor Ort oder bei www.louis.de erhältlich.

Ausgestattet mit der aktuellen Cardo Software, die drahtlos auf dem neuesten Stand gehalten werden kann, sind Bluetooth-Verbindungen auch mit Kommunikations-Systemen anderer bekannter Hersteller möglich. Das Design ohne störende Antenne wurde von den anderen Modellen der Packtalk-Serie mit einem leicht veränderten Farbton übernommen. (aum)