Paris-Nizza mit zwei Ladestopps

Peugeot hat die Bestellbücher für den E-3008 Long Range und E-5008 Long Range geöffnet. Beide Modelle fahren mit einer 96,9 kWh großen Batterie, die in Kombination mit dem 170 kW (231 PS) starken Elektromotor eine Reichweite von bis zu 698 bzw. 664 Kilometer (kombiniert nach WLTP) erlauben soll. Damit soll etwa der E-3008 die rund 930 Kilometer zwischen Paris und Nizza nun in nur zwei kurzen Zwischenstopps zurücklegen können. Die Preise: E-3008 Allure Elektromotor 230 Long Range ab 52.750 Euro und E-5008 Allure Elektromotor 230 Long Range ab 55.250 Euro.

Beide Stromer lassen sich außerdem an DC-Schnellladesäulen mit einer Leistung von bis zu 160 kW aufladen. Nach 27 Minuten soll damit die Batterie von 20 Prozent auf 80 Prozent oder in zehn Minuten für 150 km nachgeladen sein. Der Akku profitiert dabei von einem neuen Vorkonditionierungs-System, das aktiviert wird, sobald das Fahrzeug angeschlossen wird, die Ladegrenze auf 100 Prozent gesetzt und die Innenraum-Vorklimatisierung aktiviert wird. Alle rein elektrischen Pkw-Modelle von Peugeot werden vom Garantie-Programm Allure Care geschützt, das Elektromotor, Ladegerät, Antriebsstrang sowie elektrische und mechanische Komponenten bis zu acht Jahre bzw. bis zu 160.000 Kilometer abdeckt.



Peugeot will in Kürze sein Angebot um einen dritten Elektroantrieb für diese beiden Fahrzeuge erweitern. Die Version Dual-Elektromotor 320 AWD ist mit Allradantrieb ausgestattet und soll besonders hohe Leistungen bieten. (aum)