MG – der Name zieht. Während es viele chinesische Hersteller auf dem deutschen Markt nicht leicht haben, ist die Marke hierzulande die erfolgreichste aus dem Reich der Mitte. In den ersten neuen Monaten des Jahres verzeichnete das Unternehmen 16.734 Neuzulassungen in Deutschland. Das sind 12,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Löwenanteil entfällt auf den MG 4 Electric. Bei den Elektroautos hat MG mittlerweile einen Gesamtmarktanteil von fast fünf Prozent erreicht.

Seit ihrem Markteintritt vor drei Jahren hat die chinesische Marke mit dem britischen Traditionsnamen rund 57.500 Autos in Deutschland verkauft. (aum)