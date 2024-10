Triumph bringt wieder eine 800er

Vor fünf Jahren verschwand die Tiger 800 bei Triumph aus dem Programm. Nach dem Erfolg der Trident 660 schließen die Briten die Lücke zu den 900er-Modellen nun mit der neuen Tiger Sport 800. Sie orientiert sich optisch an ihrer kleineren Schwester, der Tiger Sport 660, und wird von einem komplett neu entwickelten Motor angetrieben. Der 798 Kubikzentimeter große Dreizylinder leistet 115 PS (85 kW) und liefert ein Drehmoment von bis zu 84 Newtonmetern, das sind 20 PS und 5 Nm mehr als bei der letzten Tiger 800. Aus Reiseenduro wird Sporttourer.

Die Tiger Sport 800 verfügt unter anderem über einstellbare Showa-Federelemente, Kurven-ABS und -Traktionskontrolle, einen Schaltassistenten, Bluetooth, drei Fahrermodi und eine Geschwindigkeitsregelanlage. Die Spitzenleistung erreicht der Triple bei 10.750 Umdrehungen in der Minute, wobei 90 Prozent des Drehmoments im mittleren Drehzahlbereich zur Verfügung stehen. Das Maximum liegt bei 8500 Touren an.



Die Tiger Sport 800 wiegt vollgetankt 214 Kilogramm und soll hohen Tourenkomfort bieten. Dafür stehen neben dem Tempomaten unter anderem die mit einer Hand verstellbare Windschutzscheibe, integrierte Windabweiser und der 18,6-Liter-Tank. Der Soziussitz verfügt über Haltegriffe und das Display ermöglicht durch seine Konnektivität die Turn-by-Turn-Navigation. Triumph bietet außerdem über 40 Zubehörteile an.



Die Tiger Sport 800 wird in vier Farbvarianten angeboten und kommt im Februar zu Preisen ab 12.245 Euro plus Nebenkosten (Österreich: 12.995 Euro) in den Handel. Mit einem Ausbau der neuen Baureihe darf gerechnet werden. (aum)