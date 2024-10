Performance in Schwarz und Rot

Nach den beiden noch etwas stärkeren Elektrovarianten hat Mini nun auch den neuen John Cooper Works der aktuellen Modellgeneration mit Vier-Zylinder-Turbo angekündigt, den es als Dreitürer und als Cabrio geben wird. Der 2,0-Liter-Motor mobilisiert nach wie vor 231 PS (170 kW) und liefert 380 Newtonmeter Drehmoment.

Die spezifische Frontschürze trägt sowohl zu höherer Luftzufuhr für die Motorkühlung als auch zu besserer Aerodynamik bei. Bestimmende Karosserie- und Interieurfarben sind Schwarz und Rot. Der JCW erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h, das Cabrio kommt auf 245 km/h. Der Mini John Cooper Works kann wahlweise mit einem Kontrastdach und Spiegelkappen in den Farbtönen Chili Red und Jetblack akzentuiert werden. Das Cabrioverdeck ist in Schwarz oder mit einem in Grau abgesetzten Union-Jack-Muster verfügbar.



Preise und den Termin für die Markteinführung wurden bislang nicht bekanntgegeben. (aum)